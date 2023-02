Mondiali di sci, Italia fuori ai quarti nel parallelo a squadre. Passano gli Usa che vincono l'oro

N ella sfida contro gli Usa, Filippo Della Vite si afferma per 7 centesimi su Tommy Ford, ma l’Italia viene battuta 3-1 . Pesa la sconfitta di Lara Della Mea contro Nina O’Brien, mentre Vinatzer e Sola realisticamente non potevano competere con Radamus e Moltzan.

Oro agli Stati Uniti, argento alla Norvegia, bronzo al Canada. Si prevedevano poche chance di podio per l'Italia nel parallelo a squadre dei Mondiali di sci in corso in Francia, e purtroppo così è stato. Azzurri - rappresentati da Lara Della Mea, Asja Zenere, Beatrice Sola, Alex Vinatzer, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti - fuori ai quarti battuti dagli atleti a stelle e strisce.

Nel pomeriggio, alle 17.30, sono invece previste a Courchevel le qualificazioni del parallelo individuale sia maschile che femminile, alle quali prenderanno parte Marta Bassino, Lara Della Mea, Beatrice Sola e Asja Zenere fra le donne e Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite e Alex Vinatzer fra gli uomini.

Il format prevede una sola run a concorrente, gli iscritti verranno sorteggiati per gareggiare sulla corsia rossa oppure su quella blu, alla fine solamente i migliori otto tempi della corsia rossa e i migliori otto tempi della corsia blu verranno promossi alla fase finale in programma a Méribel mercoledì 15 febbraio alle ore 12.00.