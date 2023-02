Oggi lo slalom femminile. Le Azzurre vogliono chiudere sul podio

I Mondiali di sci si avvio alla conclusione. Oggi in programma l'ultima prova per quel che riguarda le donne. E le Azzurre vogliono chiudere in bellezza.

Sulle piste di Meribel, in Francia, oggi ci sarà lo slalom. A partire dalle 10 la prima manche. Poi alle 13.30 la seconda.

La gara sarà in diretta tv su Rai Sport, e in streaming su Rai Play e rainews.it.

A rappresentare i colori azzurri ci saranno Beatrice Sola, Marta Rossetti, Lara Della Mea e Anita Gulli.

"Sono già riuscita a gareggiare due volte sulla pista di Meribel, quindi la prendo come una grandissima occasione e cercherò di cogliere ogni minimo particolare - il commento alla vigilia di Sola - Sicuramente è un grande salto dalla Coppa Europa di cui bisogna far l'abitudine, sto cercando di abituarmi al meglio e non vedo l'ora di essere al cancelletto di partenza dello slalom".

"Felicissima di questi primi Mondiali - sottolinea Rossetti - Io sto bene, anche gli ultimi allenamenti sono andati per il meglio, e spero di ottenere un bel risultato. Anche le ultime gare sono andate abbastanza bene, quindi sono fiduciosa. C'è un bellissimo clima in squadra, crediamo di poter far bene e dobbiamo avere fiducia perché i primi risultati si cominciano a vedere".

"Ho già partecipato al team event, riuscendo a mettere i piedi in pista e ho trovato una neve molto bella, infatti sono carica per la gara - assicura Della Mea - Le condizioni sono belle, con un fondo duro nonostante il gran caldo, quindi penso terrà anche con i numeri alti".

Infine Gulli: "La fiducia comincia ad arrivare. Una gara secca, con i primi quindici che vanno a punti, quindi sicuramente c'è un obiettivo. Non ho mai gareggiato qui, ho sempre seguito tutta la rassegna e la pista mi sembra bella, così come la tracciatura che ho visto stamattina e sembra senza troppi trabocchetti. Noi cercheremo di mettercela tutta e vedremo come andrà".