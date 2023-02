Morta una delle studentesse "avvelenate" a Qom: è deriva talebana? Teheran sempre più in difficoltà

Negli ultimi mesi una serie di attacchi chimici ha interessato le studentesse iraniane che avevano denunciato strani odori nelle scuole a seguito dei quali si sono ammalate. Il primo incidente risale a novembre scorso, quando 18 allieve della città di Qom - città di gruppi islamici radicali tra cui spiccherebbe un gruppo chiamato “Millenium” - furono ricoverate in ospedale dopo aver avvertito sintomi di nausea, mal di testa, tosse e dolori e intorpidimento a braccia e gambe. Da allora è successo altre volte anche in altre città, creando rabbia e sgomento nella popolazione.

Le autorità sanitarie non hanno individuato la presenza di alcun batterio o virus nel sangue delle pazienti, mentre secondo il ministero della sanità gli attacchi sono stati deliberatamente lanciati da qualcuno intenzionato a chiudere le scuole per ragazze, cosa che alcuni hanno paragonato al divieto talebano in atto nel vicino Afghanistan e come ritorsione alla recente ribellione mostrata da alcune studentesse verso l'hijab obbligatorio e verso la guida suprema Ali Khamenei.