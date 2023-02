Morto a 79 anni l'ex presidente pakistano Musharraf, al potere con un colpo di Stato nel 1999

Si è spento a Dubai dopo una lunga malattia l'ex presidente del Pakistan Pervez Musharraf, 79 anni, in carica dal 2001 al 2008 e balzato in vetta alle cronache per il colpo di Stato incruento del 1999 che lo portò al potere.

Lo ha reso noto l'esercito, di cui faceva parte e nel quale aveva scalato i più alti gradi. I vertici militari “esprimono sentite condoglianze per la triste scomparsa del generale Pervez Musharraf”, si legge in un breve comunicato.

Negli anni in cui fu presidente, Musharraf è sopravvissuto ad almeno tre tentativi di assassinio.