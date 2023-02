E' morto a 17 anni il capitano della squadra salvata da una grotta in Thailandia

E' morto all'età di 17 anni nel Regno Unito Duangpetch Promthep. Era il capitano della squadra di calcio Wild Boars che, nel 2018, rimase intrappolata per oltre due settimane in una grotta in Thailandia insieme al proprio allenatore.

Le cause della morte del ragazzo non sono chiare, ma sembra che abbia riportato un forte trauma cranico. Promthep frequentava dalla fine dell'anno scorso la Brooke House College Football Academy nel Leicestershire. Il suo volto emaciato ma sorridente era stata una delle immagini simbolo di quella che poteva diventare una tragedia ma che si trasformò in una delle più imponenti operazioni di salvataggio mai compiute.

I suoi compagni di squadra thailandesi, con cui aveva condiviso paure e angosce nella grotta sotterranea, si erano rallegrati quando Promthep, che chiamavano Dom, aveva annunciato su Instagram di aver vinto una borsa di studio per entrare a far parte dell'accademia di calcio in Gran Bretagna: "Oggi il mio sogno si è avverato", aveva scritto. Solo sei mesi dopo, piangono la perdita del loro amico.