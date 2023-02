Nasa e SpaceX rinviano di 24 ore il lancio dell'equipaggio Crew-6 verso la ISS

La Nasa e SpaceX hanno posticipato di 24 ore il lancio del razzo Falcon 9 che dovrà trasportare quattro astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale.

Stephen Bowen e Warren Hoburg dell'agenzia spaziale statunitense, il russo Andrey Fedyaev e Sultan al-Neyadi degli Emirati Arabi Uniti sarebbero dovuti partire domenica 26 febbraio alle 2:07 locali (le 8:07 in Italia).

Il decollo della SpaceX Dragon Crew-6 dal Kennedy Space Center in Florida è stato ora riprogrammato per l'1:45 di lunedì (7:45 in Italia).

"Quando abbiamo esaminato il lavoro rimanente da fare, principalmente sul veicolo, per preparare Dragon e Falcon 9, eravamo un po' indietro", ha dichiarato Steve Stich, manager del programma Nasa. "E quindi abbiamo bisogno di un po' più di tempo", ha detto Stich, parlando ai giornalisti al termine della Flight Readiness Review (FRR), attività di revisione incentrata sulla preparazione della sesta missione SpaceX con equipaggio verso il laboratorio orbitante.

I quattro astronauti trascorreranno sei mesi sulla Iss. Per Bowen (59 anni) si tratta del quarto volo spaziale, dopo tre missioni a bordo dello Shuttle nel 2008, 2010 e 2011. Per gli altri tre astronauti sarà il primo volo.