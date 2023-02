Strage di migranti. Il racconto: "La barca si è spezzata. Tutti gridavano aiuto"

Tutti parlano di quella stiva tanto piena - c'erano almeno 150 migranti - che due scafisti "ci facevano salire per respirare per poi farci scendere sotto la barca".

"La gente nella stiva iniziava a soffocare e a salire su - racconta ancora il superstite nei verbali - Ho fatto in tempo ad afferrare mio nipote e a salire in coperta dopo di che la barca si è spezzata e l'acqua ha iniziato a entrare. Quando sono salito senza più riscendere, sotto c'erano circa 120 persone tra donne e bambini. Ho visto che il siriano e due turchi hanno gonfiato un gommone e sono scappati".

Al momento sono 64 le vittime accertate, tra cui una ventina di bambini, ma sarebbero ancora decine i dispersi che mancano all'appello e che erano su quella barca, la Summer Love.

Un'imbarcazione “anomala”, in legno e a fondo piatto, diversa dalle barche a vela con bandiere “di cortesia” che arrivano dalla Turchia facendo 'scalo' nelle isole greche e dai motopesca in ferro che partono dal Libano per sbarcare sulle coste Calabresi o Pugliesi lungo la rotta ionica, in quello che da anni è noto come fenomeno degli 'sbarchi fantasma'. E' il primo riscontro ottenuto dagli investigatori che indagano sul naufragio nel Crotonese.

La task force congiunta di squadra mobile della Polizia di stato, Carabinieri di Crotone e sezione operativa navale della Guardia di finanza di Crotone, coordinata dalla Procura cittadina, ha confermato questa mattina la notizia dell'individuazione di tre presunti trafficanti di uomini che avrebbero condotto il barcone dalla Turchia in Italia in condizioni meteo-marine di pericolo partendo il 22 di febbraio da Izmir in Turchia: si tratterebbe di un cittadino turco e due pakistani che avrebbero chiesto per il viaggio 8mila euro a testa ai migranti.

Il riconoscimento dei presunti scafisti sarebbe avvenuto grazie all'individuazione fotografica da parte dei sopravvissuti sentiti a sommarie informazioni nelle scorse ore e sono in corso altre attività.