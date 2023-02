Naufragio di migranti al largo della Libia, 11 corpi recuperati e altri 62 dispersi

Tragico bilancio, questa mattina, per l’ennesimo naufragio di migranti partiti dalle coste libiche: come denuncia l’Onu, 11 persone sono morte e altre 62 risultano disperse dopo che l’imbarcazione sulla quale navigavano è andata a fondo al largo della Libia. Tolti i sopravvissuti, i restanti a bordo (73 migranti) vengono già indicati come “presumibilmente morti”.

Le informazioni sono state fornite dal portavoce dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni, Flavio Di Giacomo: soltanto 11 corpi recuperati. E solo sette sono i sopravvissuti, portati in ospedale in condizioni “estremamente disastrose”, spiega ancora l'OIM Libia. Il barcone era partito da Qasr Al Kayer (a circa 75 chilometri a est della capitale Tripoli), spiega Di Giacomo, con circa 80 persone a bordo.

I corpi sono stati “recuperati dalla Mezzaluna rossa libica e dalla polizia locale”. Finora, sono oltre 130 le persone morte dall’inizio dell’anno nel Mediterraneo Centrale.