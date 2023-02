Navalny: mi mettono in cella di punizione per sei mesi, lì non è possibile ricevere visite

Il dissidente russo Aleksei Navalny ha reso noto che le autorità carcerarie lo hanno trasferito dalla cella di isolamento, dove ha trascorso più di 100 giorni dal suo ingresso nella colonia penale nella regione di Vladimir, a un'altra sezione del carcere, la cosiddetta "Pkt". Si tratta di un altro spazio punitivo, dove i detenuti sono privati dei loro "privilegi" come ricevere visite. Il tempo massimo che un detenuto può trascorrere in questa sezione della colonia penale sono sei mesi.

Una mossa che il suo avvocato, stando a quanto riporta il Moscow Times, ha descritto come “parte degli sforzi del Cremlino per danneggiare ulteriormente la sua salute”. Il difensore del dissidente, Vadim Kobzev, ha già denunciato precedentemente il deterioramento delle sue condizioni fisiche, dopo che ha perso sette chili. Navalny ha anche lancinanti dolori addominali. Anche se non può prendere antibiotici, era stato messo nella stessa cella di un detenuto malato. Una volta contagiato gli sono state somministrati antibiotici in dosi da cavallo.

Sul profilo Instagram del principale oppositore di Putin viene riportato che negli ultimi otto mesi gli è stata negata la possibilità di visitare la sua famiglia e il trasferimento in isolamento significa che non vedrà sua moglie e i suoi figli per un altro semestre.

"Sono otto mesi che non ricevo visite e ieri mi hanno informato che sarei stato trasferito in un altro raggio per sei mesi. Nessuna visita vi è consentita, quindi in tutto passerò più di un anno senza visite. I maniaci e i serial killer condannati all'ergastolo hanno il diritto a ricevere visite, io no", ha scritto Navalny.