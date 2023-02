Nel trevigiano un uomo è attirato in un casolare con una trappola in chat. Picchiato e sequestrato

Cade in una trappola in chat e si ritrova da solo in un casolare con tre giovani che lo picchiano, rapinano e sequestrano.

È successo nel Trevigiano. L'uomo è stato liberato dai Carabinieri in un casolare. I responsabili del gesto sarebbero tre giovani, tra cui uno minorenne, arrestati in flagranza di reato dai militari. Dovranno rispondere di sequestro di persona, lesioni e rapina. La vittima, picchiata pesantemente, è stata soccorsa e affidata alle cure dei sanitari.

Il blitz dei Carabinieri è stato possibile perché da giorni gli investigatori stavano monitorando alcuni movimenti sospetti attorno all'edificio.