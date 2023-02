Il vescovo contesta il presidente Ortega e non accetta l'esilio: condannato a 26 anni di carcere

Un vescovo nicaraguense, Rolando Josè lvarez Lagos, oppositore del governo del presidente Daniel Ortega , è stato condannato a 26 anni e 4 mesi di carcere, privato della nazionalità e dei suoi diritti di cittadino che sono stati sospesi a vita. La pena gli è stata inflitta il giorno dopo il suo rifiuto di salire sull'aereo che l'avrebbe condotto negli Stati Uniti, assieme ad altri 222 prigionieri politici nicaraguensi. Ortega si è scagliato contro di lui, definendolo "superbo", "squilibrato" e "pazzo".

"E' squilibrato, ma questo lo decideranno le autorità giudiziaria e sanitaria che dovranno occuparsi di lui ora che è arrivato in un carcere modello; è arrivato che era fuori di sè", ha dichiarato Ortega alla tv nazionale, nell'annunciare che il vescovo era stato trasferito dalla sua residenza, in cui si trovava agli arresti domiciliari dallo scorso agosto, in un carcere di massima sicurezza. Nonostante il processo a suo carico fosse previsto per il prossimo 15 febbraio, una giudice di Managua ha dichiarato il religioso "traditore della patria". La giudice, ossequiosa del potere, lo ha ritenuto responsabile di quattro reati contro la società e lo Stato del Nicaragua: di compromissione dell'integrità nazionale, diffusione di notizie false attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ostruzione aggravata delle funzioni, disobbedienza o oltraggio all'autorità.

lvarez, 56 anni, è il primo vescovo arrestato, processato e condannato da quando Ortega è tornato al potere in Nicaragua nel 2007, sospendendo di fatto la fragile democrazia del paese centroamericano. Le organizzazioni umanitarie nicaraguensi hanno respinto la condanna e chiesto la liberazione del vescovo e il ripristino dei suoi diritti.