Nikky Haley si candida alle primarie dei Repubblicani e lancia la sfida a Trump per il 2024

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump comincia ad essere attorniato da sfidanti in vista delle prossime primarie del Partito repubblicano, che anticiperanno la corsa per la Casa Bianca del 2024: dopo il governatore della Florida, Ron DeSantis (che però non ha ancora ufficializzato la sua candidatura), oggi tocca alla 51enne Nikky Haley, ex governatrice del South Carolina che Trump stesso trasformò in star del GOP nominandola ambasciatrice all'Onu. L'esponente repubblicana ha annunciato la sua discesa in campo in nome di “un cambio generazionale”.

Anticipando la candidatura ufficiale in un video di tre minuti e mezzo, che ripercorre il suo “american dream” di figlia di immigrati indiani ascesa al successo, Haley terrà un discorso ufficiale domani, 15 febbraio, nella storica Charleston. Nel video, Haley sintetizza il suo messaggio politico e attacca Biden insieme alla sinistra dei Democratici. Nessun riferimento al tycoon, il suo più grande osso duro da scalfire, ma è chiara l’intenzione di rompere con l'era del magnate e del trumpismo quando invoca “una nuova generazione di dirigenti” nella gerontocrazia che accomuna la leadership dei due partiti, allargando la base elettorale su temi concreti: “I Repubblicani hanno perso il voto popolare in sette su otto elezioni presidenziali, questo deve cambiare” ha avvisato. In politica estera, dove è considerata un falco, ha già messo in guardia Russia, Cina e Iran.

Tuttavia, nonostante il gran battage pubblicitario che accompagna la sua discesa in campo, nei sondaggi Haley per ora parte male, con percentuali ad una cifra: secondo l'ultima rilevazione Reuters-Ipsos tra elettori repubblicani registrati, Trump guida col 43%, seguito con il 31% dal governatore della Florida DeSantis; l'ex ambasciatrice Onu è ferma al 4% ma si vanta di non aver mai perso una sfida. Inoltre, può contare su molti donatori e sul trampolino di lancio del South Carolina, Stato in cui resta popolare e che sarà la terza tappa delle primarie repubblicane. Unica incognita, l'ormai quasi certa discesa in campo del senatore afroamericano del South Carolina Tim Scott, che potrebbe farle concorrenza in casa.

Haley finora ha mantenuto sempre un buon rapporto con Trump, anche dopo averlo condannato per l'assalto a Capitol Hill (ma fu contraria all'impeachment). Aveva promesso di non candidarsi se il tycoon fosse tornato in pista ma le cose sono cambiate: per ora Trump non ha commentato il suo annuncio, né ha coniato per lei uno dei graffianti soprannomi che affibbia ai rivali. Forse perché non la considera ancora una minaccia e magari non esclude di offrirle poi il ticket con lui, in modo da contrapporre una donna autorevole ad un presidente in carica che ne ha già una come vice (Kamala Harris, anche lei di origini indiane) e con cui Biden si dovrebbe ripresentare alle prossime elezioni.

In ogni caso, per l'ex presidente repubblicano è un vantaggio avere più candidati, dal momento che così può disperdere il voto dei suoi avversari. Ai blocchi di partenza ci sono l'ex segretario di Stato Mike Pompeo e il suo ex vice Mike Pence, che tenta di sottrarsi alla testimonianza nelle indagini sull'assalto al Capitol per non inimicarsi le base di Trump. Ma il potenziale avversario più pericoloso per il tycoon resta il 44enne DeSantis, che ha appena incassato dal Parlamento statale, dominato dal Grand Old Party, una serie di misure da esibire come trofei in campagna elettorale: tra queste, l'ampliamento del suo controverso programma che prevede di spedire migranti negli Stati democratici, il rafforzamento dei poteri dei procuratori contro le violazioni elettorali e il controllo su Disney Word dopo le critiche alla legge “Don't say gay”. Trump lo ha già soprannominato “Desanctimonious” (ipocrita) e attaccato più volte, anche con colpi bassi. “Preparate i popcorn” ha ironizzato qualche avversario del Partito democratico, alludendo al fatto che ci sarà da divertirsi come al cinema alle primarie del GOP.

Il tycoon per ora sta conducendo una campagna low profile, restando vulnerabile alle varie inchieste che lo insidiano: in settimana è attesa la pubblicazione di stralci dell'indagine sulle sue pressioni per ribaltare il voto in Georgia nel 2020. Intanto due gruppi di donatori repubblicani di orientamento ultraliberale, Americans For Prosperity (Afp), fondato dai fratelli miliardari Charles e David Koch, e il Club for Growth, stanno pianificando di incanalare milioni di dollari nella campagna presidenziale per far perdere Trump.