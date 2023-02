Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti, è incinta?

Il settimanale “Gente” ha pubblicato la foto di una cartella medica lasciata in auto da Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti, proprio mentre si stava recando in un ristorante romano a mangiare, assieme all'ex capitano della Roma accompagnato dal figlio Cristian, la primogenita di lei ed un amico di famiglia.

La cartella, subito notata dai paparazzi, reca l'intestazione della clinica Mater Dei di Roma, struttura alla quale Noemi si è affidata per le sue precedenti gravidanze. Da qui la domanda posta dal settimanale: sarà incinta per la terza volta? Ipotizzando che una eventuale terza gravidanza sarebbe affidata probabilmente proprio alla clinica. I due, per ora, non confermano e non smentiscono.