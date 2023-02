Nuoro: era in regime di alta sicurezza, si è calato con lenzuola annodate ed è scappato

Un detenuto che scontava l'ergastolo in regime di alta sicurezza nel carcere di Badu 'e Carros, a Nuoro, è evaso. Lo rendono noto alcune organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria. La fuga sarebbe avvenuta con delle lenzuola annodate, usate per calarsi fuori dal carcere. Il detenuto è Marco Raduano, detto "Pallone", pugliese, considerato elemento di spicco del clan dei Montanari, nel Gargano. L'evaso, nato nel 1984, ha condanne per omicidio, violazione delle leggi sulle armi e altri reati.

A Nuoro è caccia all'uomo. In tutta la zona sono scattate massicce ricerche. Seguite a ruota da feroci polemiche da parte delle associazioni sindacali della polizia penitenziaria.

"Il Sappe in diverse occasioni ha segnalato la carenza di personale di polizia penitenziaria che impedisce di assicurare una scrupolosa vigilanza in visione della tipologia di detenuti reclusi nell'istituto di Nuoro", ha denunciato Luca Fais, segretario regionale per la Sardegna del Sindacato autonomo polizia penitenziaria. "In Sardegna ci sono ben 4 istituti che custodiscono detenuti di alta sicurezza appartenenti ai vertici della criminalità organizzata e tutti sono in grande difficoltà a causa della carenza organica".

Raduano è un elemento di spicco del clan dei Montanari, egemone nel territorio garganico e non solo, ha spiegato il segretario Sappe: "L'uomo è detenuto in regime di 416 bis (associazione di tipo mafioso) per omicidio, violazione della legge sulle armi e molto altro". Per Donato Capece, segretario generale del Sappe, "quel che è successo è di inaudita gravità ed è la conseguenza dello scellerato smantellamento delle politiche di sicurezza delle carceri".

"Questa, nel disastrato sistema carcerario, è l'ennesima conferma dell'inadeguatezza anche dello speciale circuito definito, a questo punto impropriamente, ad alta sicurezza, ma la cui sicurezza è di certo più latitante dell'odierno evaso e che, per di più, provoca come effetto collaterale l'inflazione della restrizione al carcere duro del 41-bis", spiega Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria.

“Organici della Polizia penitenziaria carenti di 18mila unità, equipaggiamenti inadeguati, sistemi tecnologici ed elettronici inesistenti o non funzionanti, questo lo stato attuale delle carceri. Mentre sin dall'insediamento del Governo siamo in attesa di essere convocati dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, o almeno dal Sottosegretario delegato, Andrea Delmastro delle Vedove”.