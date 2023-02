Nuova sconfitta e penultimo posto in classifica: il Benevento esonera Fabio Cannavaro

Niente da fare per l'ultimo Pallone d'Oro italiano: la sua prima esperienza da allenatore in Italia termina qui. Fabio Cannavaro è stato esonerato dal Benevento dopo l'ennesima sconfitta casalinga (con il Venezia, diretta concorrente nella lotta salvezza). La società ha sollevato dall'incarico anche il direttore sportivo Pasquale Foggia. La decisione sarebbe stata presa dal presidente, Oreste Vigorito, dopo un lungo confronto negli spogliatoi nel post partita. Gara che si è conclusa con il successo degli ospiti per 2-1 e con la contestazione dei tifosi sugli spalti.

Il campione del mondo del 2006 era arrivato nel Sannio il 21 settembre, dopo l'esonero di Fabio Caserta, il tecnico che aveva cominciato la stagione e che aveva totalizzato 7 punti nelle prime 6 gare.

L'arrivo dell'ex difensore napoletano non ha però portato frutti: con lui in panchina i giallorossi hanno raccolto 16 punti in 17 giornate e sono ora penultimi nella classifica di serie B. Per Cannavaro, che aveva come secondo il fratello Paolo, si trattava della prima esperienza su una panchina italiana dopo quelle negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita e in Cina.

Il Benevento, che nel 2016 ottenne la sua prima promozione in serie A, è stato affidato momentaneamente al tecnico della formazione Primavera, Gennaro Scarlato.

Giornata 23 fatale anche all'allenatore dell'Ascoli, Cristian Bucchi: l'ex attaccante ha pagato la sconfitta per 3-0 a Cittadella. I marchigiani sono al tredicesimo posto con un solo punto di vantaggio sulla zona playout.