Occhi puntati verso il cielo: arriva la Luna della Neve

Nota anche come "Luna della Fame", "Luna della Tempesta" o "Luna Ossuta", il nome Luna della Neve deriva dalla tradizione dei nativi americani che scandivano lo scorrere del tempo, dei mesi e delle stagioni, basandosi sul ciclo delle fasi lunari. Era, per loro, la luna piena che sorgeva nel periodo più nevoso dell'anno e più duro, in termini di sopravvivenza, per via della scarsità di cibo, con le scorte invernali ormai esaurite.