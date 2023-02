Oggi in tutto il mondo è il Darwin Day, ma cosa si festeggia?

Il giorno di Darwin (Darwin Day) è una celebrazione in onore di Charles Darwin che si tiene in occasione dell'anniversario della sua nascita, il 12 febbraio (del 1809). Questa tradizione è nata inizialmente in Inghilterra e negli Stati Uniti immediatamente dopo la morte di Darwin stesso nel 1882 e continua tutt'oggi in tutto il mondo. I Darwin Day, divenuti occasione per difendere l'impresa scientifica attraverso i valori del razionalismo e della laicità, vengono organizzati di norma nel mese di febbraio. Spesso però, grazie ad eventi collaterali come dibattiti e conferenze, si protraggono finoltre il mese di aprile. In Italia i Darwin Day vengono celebrati dal 2003 grazie soprattutto, ma non esclusivamente, all'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. Le iniziative sono spesso promosse a livello locale da istituzioni, scuole ed università e non hanno un comune indirizzo ma ogni realtà realizza un proprio programma di conferenze, incontri, visite guidate e laboratori aperti al pubblico e non.

In Italia sono centinaia le iniziative legate a questa ricorrenza, a seguire solo alcune di esse. A Milano, al Museo Naturale di Milano, si terranno eventi, conferenze e laboratori sulla comunicazione visiva in natura. A Trento, il MUSE, organizza proiezioni, attività, giochi e laboratori per tutte le età sull’evoluzione della coesistenza tra animali e selvatici. A Roma, il Museo delle Civiltà ricorda la nascita di Charles Darwin con una visita guidata gratuita per ragazzi e famiglie. Bari propone un incontro dal titolo “Darwin Day: Gli usi rituali della natura”. “Darwin Day: Gli incubi di Darwin” è il titolo della conferenza che si terrà a Pisa il prossimo 23 febbraio sempre su evoluzione e comportamento animale. Napoli offre visite guidate per tutto il week-end al museo Darwin-Dohrn.