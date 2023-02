Oggi si attendono due dati chiave: l'inflazione dell'Eurozona e il Pil USA del quarto trimestre

Partenza positiva per le borse europee, che cercano il riscatto dopo la debole giornata di ieri. Milano corre a +0,83%, seguita da Francoforte a +0,66% e Parigi a +0,28%; Londra invece resta negativa a -0,13%.

A Piazza Affari il titolo più debole è Eni, che perde l'1% dopo la presentazione dei conti 2022. La produzione di idrocarburi del cane a sei zampe è scesa del 4% lo scorso anno, per interruzioni non programmate e cause di forza maggiore. Svettano invece Pirelli e Stellantis con rialzi di tre punti.

Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco riparte in leggero calo a 192 punti base, con il rendimento del nostro decennale al 4,42%.

L'euro è debole e si scambia a 1,0610 contro il dollaro, dopo la pubblicazione delle minute della Federal Reserve che ha chiarito: avanti con i rialzi dei tassi di interesse.

Wall Street ha chiuso contrastata mentre le asiatiche questa mattina mostravano segnali di debolezza. Gli investitori dunque restano alla finestra rispetto alle prossime mosse della Fed.