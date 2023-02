Parigi 2024. Dopo l'accusa di Zelensky, Bach: "Non decidono i governi chi partecipa"

"Non spetta ai governi decidere" sulla partecipazione di alcuni Paesi alle competizioni internazionali e in particolare ai giochi olimpici di Parigi del 2024. Questo il commento del Presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach, ospite ai Mondiali di sci alpino a Courchevel, in Francia, che ha così stoppato i commenti di Kiev che accusa l'organismo di essere un promotore di guerra, riguardo l'annosa questione della partecipazione degli atleti russi e bielorussi ai prossimi giochi olimpici del 2023. Bach ha cercato, inoltre, di rassicurare gli atleti ucraini, asserendo "che sanno quanto condividiamo le loro sofferenze". La scelta per Parigi 2024 non è comunque all'ordine del giorno e non sarà fatta a breve.

E aggiunge: "La nostra è una missione di pace. La storia mostrerà chi sta facendo di più per la pace, chi cerca di mantenere i contatti aperti e comunicare e chi invece vuole isolare e dividere. Il nostro ruolo è unire i popoli. Stiamo cercando di trovare una soluzione che renda giustizia alla missione dello sport, che è quella di unire e non contribuire a ulteriori scontri o escalation. Stiamo sostenendo 3000 membri della comunità olimpica ucraina perchè possano presentarsi a Parigi con una squadra forte ma riguardo la partecipazione degli atleti dobbiamo portare avanti la nostra missione di pace che è quella di unire le persone".

A fine gennaio il Cio aveva valutato la proposta di organizzare il ritorno di questi atleti riunendoli sotto una bandiera neutrale, a quel punto non solo l'Ucraina, ma anche altri Stati, hanno iniziato a valutare il boicottaggio dei Giochi Olimpici in caso venisse confermata la presenza di atleti russi e bielorussi.

"Ho parlato con molti atleti ucraini in questi mesi, e molti di loro ci sostengono perché sanno quanto condividiamo le loro sofferenze e gli sforzi che stiamo facendo per aiutarli", ha detto il presidente del comitato olimpico.

"Un relatore del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ci ha detto che escludere gli atleti russi o bielorussi solo a causa dei loro passaporti è una violazione dei loro diritti - ha aggiunto -, abbiamo visto alcune dichiarazioni, provenienti dai paesi baltici o altri, che esprimono le loro preoccupazioni. Sfortunatamente, non affrontano la questione dei diritti umani, che dobbiamo prendere sul serio".

Volodymyr Zelensky, proprio nei scorsi giorni era intervenuto in una videoconferenza con i ministri dello sport di vari paesi, sottolineando la sua posizione con forza e accusando il Cio di poca onestà, invitando il comitato a "proteggere la carta olimpica".

Ecco le parole pronunciate, dal leader ucraino, durante il vertice: "Mentre la Russia uccide e terrorizza, i rappresentanti di questo stato terrorista non hanno il loro posto nelle competizioni sportive e olimpiche. Il Comitato Olimpico Internazionale ha bisogno di onestà. L'onestà che purtroppo ha perso. I rappresentanti dello stato terrorista non devono avere posto nelle competizioni sportive e olimpiche. Non ci si può nascondere dietro una finta neutralità o una bandiera bianca perchè la Russia ormai macchia tutto di sangue, comprese le bandiere bianche, forse qualcuno vuole ignorare lo spirito olimpico per aiutare la Russia".