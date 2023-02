Oltre 30 Paesi al Cio: "No agli atleti russi e bielorussi a Parigi 2024 senza una chiara neutralità"

Oltre 30 Paesi cercano di dettare le condizioni sull'ammissione degli atleti di Russia e Bielorussia alle Olimpiadi con una posizione di compromesso tra quella del Cio, giudicata troppo lassista, e la linea del rigore di chi ipotizza il boicottaggio dei Giochi. Dopo l'esclusione da buona parte delle competizioni internazionali degli sportivi dei due Paesi dopo l'aggressione dell'Ucraina, nei mesi scorsi si è aperto un dibattito sull'ipotesi di riammetterli alle Olimpiadi purché gareggino come atleti "neutrali". L'Ucraina si è detta contraria, chiedendo il boicottaggio delle Olimpiadi qualora questa ipotesi si dovesse realizzare. Durante il vertice del 10 febbraio scorso a Londra è stato ascoltato l'intervento di Volodymyr Zelensky che ha chiesto di escludere tutti gli atleti russi dai Giochi di Parigi finché continua l'invasione dell'Ucraina. Al termine dei colloqui i governi di oltre 30 Stati hanno deciso di scrivere al Comitato Olimpico Internazionale (Cio) per invitarlo a chiarire la definizione di "neutralità" che consentirebbe agli atleti di Russia e Bielorussia di partecipare alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno. "Finché non saranno affrontate queste questioni fondamentali e la sostanziale mancanza di chiarezza e dettagli concreti su un modello di neutralità praticabile, non siamo d'accordo sul fatto che agli atleti russi e bielorussi sia consentito di rientrare nelle competizioni", affermano nella lettera i 30 Paesi.

A sottoscrivere la missiva ci sono tra gli altri Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Canada e Germania, le cui federazioni hanno portato quasi un quinto di tutti gli atleti presenti ai Giochi di Tokyo nel 2021, ma anche l'Italia, per mano del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Il testo del messaggio, che non parla di boicottaggio, è stato firmato anche da Paesi che in un primo momento avevano ipotizzato questa misura, tra cui Polonia, Lettonia, Estonia e Lituania.

Il Cio sta cercando di trovare un modo per consentire agli atleti di Russia e Bielorussia di partecipare alle Olimpiadi, rifacendosi al principio ribadito da esperti in diritti umani delle Nazioni Unite secondo cui nessuno dovrebbe essere discriminato sulla base della propria cittadinanza. Il Comitato Olimpico vuole ammettere come atleti neutrali, senza il simbolo dei loro Paesi, tutti coloro che non hanno preso posizione a favore della guerra. In una dichiarazione separata Lee Satterfield, sottosegretario di Stato americano, ha ribadito che "gli Stati Uniti continueranno a unirsi a una vasta comunità di nazioni per ritenere Russia e Bielorussia, e i cattivi attori che dettano le loro azioni, responsabili di questa guerra brutale. La Russia ha dimostrato più e più volte di non rispettare e di non essere in grado di seguire le regole nello sport internazionale e nel diritto internazionale".