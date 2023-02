La partecipazione di russi e bielorussi a Parigi 2024 sta spaccando il mondo olimpico

Gli Stati Uniti sostengono il blocco degli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi del 2024 a meno che non sia "assolutamente chiaro" che non rappresentino i rispettivi Paesi. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Katerine Jean-Pierre. La partecipazione ai prossimi Giochi francesi, dei Paesi belligeranti, sta spaccando il mondo olimpico.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato nei giorni scorsi che sta studiando una soluzione per far partecipare gli atleti russi e bielorussi, senza inno e bandiera, a condizione che "non abbiano sostenuto attivamente la guerra in Ucraina". L'Ucraina non ci sta e vuole invece che siano banditi dalle competizioni , sulla stessa linea anche i baltici: Lettonia, Lituania, Estonia e Polonia: i ministri dello Sport dei quattro Stati, in una nota congiunta, si sono espressi contro le aperture del Cio perché consentono "allo sport di essere utilizzato per legittimare le decisioni politiche e distogliere l'attenzione dall'aggressione contro l'Ucraina".

La decisione del Comitato ucraino è attesa per oggi.

Da settimane politici e atleti ucraini stanno prendendo posizione contro Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale . Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, è intervenuto personalmente sulla questione: "Non esiste neutralità quando è in corso una guerra come questa. E sappiamo quante volte le tirannie cercano di usare lo sport per i loro interessi ideologici".

La portavoce della Casa Bianca, Katerine Jean-Pierre, ha ricordato che gli Stati Uniti hanno sostenuto "la sospensione degli organi di governo nazionale dello sport della Russia e della Bielorussia dalle Federazioni sportive internazionali; la rimozione di individui strettamente allineati con gli stati russo e bielorusso, inclusi funzionari governativi, da posizioni di influenza e federazioni sportive internazionali, come consigli di amministrazione e comitati organizzatori". Inoltre hanno "incoraggiato le organizzazioni sportive nazionali e internazionali a sospendere le trasmissioni di competizioni sportive in Russia e Bielorussia". Quindi, se atleti russi e bielorussi dovessero partecipare alle Olimpiadi, "deve essere assolutamente chiaro che non rappresentano la Russia o la Bielorussia. Anche l'uso di bandiere, emblemi o inni dovrebbe essere vietato".

Altri campioni dello sport, l'ultima nell'ordine la tennista Elina Svitolina, continuano invece a dirsi contrari alla presenza di russi e bielorussi a Parigi.