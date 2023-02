L'Ucraina domani decide se boicottare le Olimpiadi. Il Cio: "Inutile punire gli atleti russi"

L'Ucraina deciderà domani se boicottare le Olimpiadi di Parigi 2024 come forma di protesta contro la possibile decisione del Cio di ammettere gli atleti russi e bielorussi sotto una bandiera neutrale. Il Comitato olimpico ucraino si riunirà domani in assemblea straordinaria per decidere il da farsi. Da settimane politici e atleti ucraini stanno prendendo posizione contro Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale. Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, è intervenuto personalmente sulla questione: "Non esiste neutralità quando è in corso una guerra come questa. E sappiamo quante volte le tirannie cercano di usare lo sport per i loro interessi ideologici". Volodymyr Klitschko, oro olimpico dei pesi supermassimi di pugilato nel 1996, rivolgendosi a Bach gli ha detto: "Il mondo ti sta guardando, la storia ti giudicherà". La tennista ucraina Elina Svitolina ha ricordato come diversi atleti suoi connazionali morti in battaglia "non potranno realizzare i loro sogni olimpici, quindi non vedo perché gli atleti russi e bielorussi dovrebbero avere questa possibilità". Diversi i Paesi europei che hanno espresso solidarietà all'Ucraina, con la Lettonia che ha annunciato di stare prendendo in considerazione a sua volta il boicottaggio delle Olimpiadi.

Il Cio: "Un boicottaggio è una violazione della Carta Olimpica"

Il Cio ha replicato a tutte le accuse con un documento nel quale sottolinea che "minacciare il boicottaggio dei Giochi Olimpici va contro i fondamenti del movimento olimpico e i principi che rappresenta. Un boicottaggio è una violazione della Carta Olimpica. Come la storia ha dimostrato, i precedenti boicottaggi non hanno raggiunto i loro fini politici e sono serviti solo a punire gli atleti". Il Comitato quindi "respinge con la massima fermezza dichiarazioni diffamatorie fatte da alcuni funzionari ucraini", secondo i quali il Cio sarebbe un "promotore di guerra, omicidio e distruzione". Accuse che per il Comitato olimpico "sono totalmente inaccettabili e non possono servire come base per una discussione costruttiva", anche perché "la partecipazione di singoli atleti neutrali con passaporto russo o bielorusso ai Giochi non è stata ancora discussa". Resta il fatto che, sempre secondo Losanna, sarebbero state le Nazioni Unite a invitare il Cio a "valutare l'opportunità di consentire a singoli atleti russi e bielorussi di partecipare a competizioni sportive internazionali come atleti neutrali, garantendo la non discriminazione di qualsiasi atleta sulla base della sua nazionalità". E a chi teme che qualche atleta si rifiuti di competere contro colleghi russi o bielorussi, il Cio replica: "Abbiamo visto atleti ucraini competere contro atleti neutrali con passaporto russo o bielorusso nelle ultime settimane e mesi. Proprio a gennaio l'Australian Open è stato vinto da un atleta neutrale con passaporto bielorusso. Al primo turno c'è stata anche una partita tra un ucraino e un giocatore con passaporto russo".

La Polonia: "Possiamo rendere inutili i Giochi"

Il ministro dello Sport russo, Oleg Matytsin, a sua volta ha detto che il boicottaggio sarebbe "distruttivo" e "danneggerebbe lo sport internazionale. La mia opinione su tali dichiarazioni è, ovviamente, negativa. Noi crediamo che qualsiasi boicottaggio sia un vicolo cieco nello sviluppo dello sport e danneggi non solo oggi, ma abbia anche un effetto a lungo termine. Spero che lo sport internazionale si consolidi nelle condizioni odierne, i tentativi di discriminare il nostro sport non siano attuati e i russi abbiano l'opportunità di partecipare a competizioni internazionali". Mentre per Kamil Bortniczuk, ministro polacco dello Sport, fino a 40 Paesi potrebbero non presentarsi in Francia, compresi Gran Bretagna, Usa e Canada. "Se dovessimo boicottare i Giochi, la coalizione di cui faremo parte sarà abbastanza ampia da rendere inutile lo svolgimento dei Giochi stessi".

Pancalli: "Punire i governi, non i popoli"

Sulla vicenda si è espresso anche Luca Pancalli, presidente del Comitato paralimpico: "La mia posizione è sempre stata molto palese. Mi rifaccio sempre alle parole di Zelensky all'inizio dell'invasione, ovvero che bisogna distinguere le responsabilità dei governi da quelle del popolo. Gli atleti hanno il loro diritto a poter partecipare, ovviamente in modi e forme rispettosi. Allo stesso tempo lo sport deve essere sempre un ponte per costruire il dialogo e favorire percorsi che hanno come obiettivo la pace. In tutto questo gli atleti penso vadano rispettati nel loro essere atleti, il che non vuol dire non riconoscere ciò che sta accadendo e contestarlo. Il mondo dello sport deve fare altro".