Zelensky contro la partecipazione russa alle Olimpiadi: "No allo sport come propaganda di guerra"

"I rappresentanti di uno Stato terrorista non dovrebbero avere spazio nelle Olimpiadi e nei tornei internazionali". Lo afferma il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un video pubblicato questa sera poco dopo le 21.00 sul suo profilo Telegram per ribadire il suo no alla partecipazione degli atleti russi e bielorussi ai Giochi di Parigi 2024. "Continuiamo la nostra maratona diplomatica per impedire al Cremlino di utilizzare gli eventi sportivi e il movimento olimpico per la sua propaganda - la dichiarazione di Zelensky -. I rappresentanti di uno Stato terrorista non dovrebbero avere spazio nelle Olimpiadi e nei tornei internazionali. L'Ucraina ha inviato lettere a ciascuna delle compagnie che sostengono maggiormente il Comitato Olimpico Internazionale. Si tratta di grandi multinazionali che sono decisamente interessate ad assicurare che la loro reputazione e supporto non siano utilizzate per la propaganda di guerra".

Solo venerdì scorso il Comitato olimpico nazionale ucraino (Nocu) ha rimandato la decisione su un eventuale boicottaggio delle Olimpiadi di Parigi 2024 nel caso in cui gli atleti di Russia e Bielorussia siano ammessi a partecipare. Il rinvio è arrivato in assenza di una "decisione ufficiale" da parte del Comitato olimpico internazionale (Cio) e in vista della riunione dei ministri dello Sport europei prevista per venerdì prossimo a Londra. Il Nocu per ora si è limitato ad approvare i piani per fare pressioni sui dirigenti sportivi di tutto il mondo, in modo da portare all'esclusione degli atleti dei due Paesi con cui Kiev è in guerra.

Nel frattempo il Comitato olimpico della Repubblica Ceca ha escluso un suo boicottaggio delle Olimpiadi di Parigi 2024 nel caso di partecipazione di atleti russi e bielorussi: "Il Comitato olimpico ceco sostiene le attuali sanzioni per l'aggressione in Ucraina, ma non stiamo pensando di boicottare i Giochi di Parigi. Non puniremo gli atleti cechi per l'aggressione russa". Nel 2014 il Comitato olimpico della Repubblica Ceca si era scusato ufficialmente con i suoi atleti per la partecipazione della Cecoslovacchia al boicottaggio guidato dall'Unione Sovietica in occasione delle Olimpiadi di Los Angeles del 1984.