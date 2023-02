Parigi 2024, dietrofront della sindaca: “No a russi e bielorussi ai Giochi finché c'è la guerra”

"Non voglio una delegazione russa ai Giochi finché andrà avanti la guerra in Ucraina - ha dichiarato la prima cittadina della capitale francese Anne Hidalgo - Lo troverei indecente. Non è possibile sfilare come se nulla fosse, facendo venire una delegazione a Parigi mentre l'Ucraina continua a essere bombardata".

Si allarga ancora, così, il fronte dei contrari alla partecipazione di atleti russi e bielorussi alla prossima edizione dei Giochi in programma il prossimo anno.

Dopo le prese di posizione dei governi di Estonia e Lettonia che giudicavano immorale la semplice ipotesi del CIO ad una possibile partecipazione di rappresentanti delle due nazioni che di fatto hanno aggredito l’Ucraina, e il botta e risposta tra lo stesso Comitato internazionale e il presidente ucraino Zelensky, arriva la decisione della sindaca della città sede della manifestazione.

Inizialmente Anne Hidalgo si era detta favorevole alla presenza di atleti russi, purché sotto una bandiera neutrale, alle Olimpiadi del 2024, ora il cambio di rotta.