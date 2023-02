Omicidio di Merano, Gruber in arresto

Alexander Gruber, indagato dalla Procura bolzanina per l'omicidio di Sigrid Groeber, è stato arrestato questa mattina. Il cinquantacinquenne, che aveva una relazione sentimentale con la donna, è stato prelevato dall'ospedale di Merano, dov'era ricoverato in psichiatria, ed è stato portato nella caserma dei Carabinieri di Merano per l'esecuzione dell'ordine di custodia cautelare in carcere.

Anche se non arrivano conferme ufficiali dalla Procura, l'autopsia dovrebbe avere confermato che le ferite che hanno causato la morte della donna sono incompatibili con una caduta dalle scale, smentendo quindi la versione riportata da Gruber.