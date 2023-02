Padre e due figli morti in incidente sulla A14. Ferito un ragazzo

Dalle prime informazioni, nell'incidente sono stati coinvolti un tir e un'automobile, con a bordo - sembra - quattro persone. Tre sono morte: si tratterebbe di padre e due figli; un adolescente, in gravissime condizioni, è stato portato all'ospedale di Torrette ad Ancona. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco, personale di autostrade per l'italia e soccorsi sanitari. Subito dopo l'incidente, il tratto autostradale è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire tutte le operazioni. Ci sono lunghe code. Per chi proviene da sud è consigliata l'uscita di San Benedetto del Tronto.

Quello tra i caselli di Grottammare e Pedaso è un tratto critico da alcuni anni per la presenza di cantieri.