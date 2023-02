Coppa Italia di pallavolo, la finale tra Piacenza e Trento in diretta

Piacenza contro Trento, la finale di Coppa Italia è questa e in pochi se lo sarebbero aspettato qualche mese fa. Il Piacenza si è risollevato, e dopo aver eliminato la bestia nera Sir Safety Susa Perugia, porta oggi a Roma in campo tutti i titolari compreso il brasiliano Leal.

Tra il 2011 e il 2014 due coppe Italia sono andate a Trento prima e una a Piacenza.

Sugli spalti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto dagli applausi degli oltre 11 mila spettatori.

I precedenti

Il Piancenza ha vinto 3-1 sia all’andata che al ritorno nella terza giornata di campionato. Fare una previsione è impossibile, i campo le due sono equilibrate e parimenti dotate. Tra le due diagonali ci sono il campione olimpico Brizard contro il campione del mondo Sbertoli in regia, Kaziyski sembra aver trovato una condizione strepitosa, contro l'emergente Romanò come opposto.

Per il Trento la coppia Michieletto-Lavia sfida il due Leal-Lucarelli. Al centro D’Hulst prende il posto di Lisinac, in diagonale con Podrascanin, per il Piacenza ci sono Simon e Caneschi. Tra i liberi abbiamo Laurenzano da una parte e Scanferla dall’altra.