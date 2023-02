Il Papa a un anno dallo scoppio del conflitto: "Fatto tutto il possibile per fermare la guerra?"

Sempre vicino al “martoriato popolo ucraino”, in una giornata simbolica come questa non poteva non tornare a farsi sentire la voce del Papa, che da sempre chiede la cessazione delle ostilità e l’apertura di un vero tavolo di pace: “Un anno fa iniziava l'assurda guerra contro l'Ucraina. Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a soffrire e chiediamoci: è stato fatto tutto il possibile per fermare la guerra? La pace costruita sulle macerie non sarà mai una vera vittoria”. Con una frase comunque significativa, che invita a riflettere e che lascia più di un dubbio sulle pretese di affermazione dei due fronti l’un contro l’altro armati, Francesco affida a Twitter il suo pensiero sul primo anniversario di guerra.