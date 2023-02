Un milione alla messa di Francesco: "Cristiani chiamati a spezzare il circolo della violenza"

Più di un milione le persone presenti all'aeroporto di Ndolo a Kinshasa, per partecipare alla Santa Messa presieduta da Papa Francesco che questa mattina ha lasciato la Nunziatura Apostolica per recarsi nell'ampio spazio aeroportuale preposto all'accoglienza di migliaia di fedeli che già dalla prima mattina si sono messe in fila per accedere alla funzione. Alcuni vi hanno dormito in attesa dell'alba, le scuole sono rimaste chiuse. La stima delle presenze è riferita dalle autorità locali.

E' il secondo giorno del Congo del viaggio apostolico di Bergoglio nella Repubblica Democratica.

Canti di benvenuto in lingue locali, come il lingala e lo tshiluba, hanno accompagnato l'arrivo del pontefice per la messa: benvenuto "yaya" ("fratello maggiore", in lingala) si è udito scandire mentre la papamobile attraversava la spianata seguendo un percorso protetto da transenne. "Benvenuto fra noi, Papa Francesco - tutti riconciliati in Gesù Cristo", "Papa Francesco - benvenuto a Kinshasa", si legge su bandierine rettangolari e triangolari bianche che sono state sventolate recando anche immagini del pontefice, simboli del Vaticano e del Congo. A garantire la sicurezza si notano soprattutto militari in mimetica basco rosso e fucili mitragliatori. Tra la folla spiccano magliette bianche e qualche ombrello per ripararsi dal sole.

Sul palco dove è stato posto l'altare il pontefice spiega che i cristiani sono chiamati ad essere "missionari di pace", "è una scelta: è fare posto a tutti nel cuore, è credere che le differenze etniche, regionali, sociali e religiose vengono dopo e non sono ostacoli; che gli altri sono fratelli e sorelle, membri della stessa comunità umana; che ognuno è destinatario della pace portata nel mondo da Gesù. È credere che noi cristiani siamo chiamati a collaborare con tutti, a spezzare il circolo della violenza, a smontare le trame dell'odio. Sì, i cristiani, mandati da Cristo, sono chiamati per definizione a essere coscienza di pace del mondo".

"Fratelli, sorelle, con Gesù il male non ha mai la meglio, non ha mai l'ultima parola - ha detto Bergoglio nell'omelia - Allora, noi che siamo di Gesù non possiamo lasciare che in noi prevalga la tristezza, non possiamo permettere che serpeggino rassegnazione e fatalismo". E continua "se intorno a noi si respira questo clima, così non sia per noi: in un mondo scoraggiato per la violenza e la guerra, i cristiani fanno come Gesù. Lui, quasi insistendo, ha ripetuto ai discepoli: Pace a voi! e noi siamo chiamati a fare nostro e dire al mondo questo annuncio insperato e profetico di pace", dice Francesco.