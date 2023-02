Il Papa alle vittime del Congo orientale: "Vi porto la carezza di Dio, mie le vostre lacrime"

Incontrando presso la sede della Nunziatura apostolica di Kinshasa un gruppo di persone provenienti dall'est del Congo, dove quotidianamente si consumano scontri e violenze, Papa Francesco si rivolge direttamente alle vittime di abusi e soprusi: “Davanti alla violenza disumana che avete visto con i vostri occhi e provato sulla vostra pelle, si resta scioccati. E non ci sono parole. C'è solo da piangere, rimanendo in silenzio” dice il Pontefice, visibilmente commosso.

“Il mio cuore è nell’est del Paese, il vostro dolore è il mio”

Citando i luoghi del Kivu, “Bunia, Beni-Butembo, Goma, Masisi, Rutshuru, Bukavu, Uvira” (“luoghi che i media internazionali non menzionano quasi mai”, precisa), il Papa sottolinea che “qui e altrove tanti fratelli e sorelle nostri, figli della stessa umanità, sono presi in ostaggio dall'arbitrarietà del più forte”.

La pace in Congo non si potrà raggiungere senza che, anche nell’est del Paese, vi sia stabilità e cessino le violenze: “Il mio cuore è oggi nell'Est di questo immenso Paese; – dice, esprimendo la sua vicinanza alle popolazioni ferite – Paese che non avrà pace finché essa non sarà raggiunta nella sua parte orientale”.