Partenza in lieve rialzo per Wall Street

Avvio in lieve rialzo a Wall Street: il Nasdaq e il Dow Jones mettono a segno +0,20%. Oggi, non sono in programma dati economici e nemmeno trimestrali, ma l'attenzione, in settimana, sara' ancora sui conti societari e sull'inflazione. In Europa la seduta prosegue in positivo, Milano, Londra e Francoforte +0,4%, Parigi la migliore +0,77%. I mercati guardano alla revisione al rialzo delle stime della Commissione europea sula crescita del pil e l'allontanarsi della contrazione economica. Stabile lo spread col rendimento dei Btp a 10 anni al 4,19%, il gas scende a 52 euro al mwh, flessione anche per il petrolio a 85,5 dollari al barile.