Parte in rialzo la giornata per le borse europee in attesa della decisione della Bce sui tassi di interesse, dopo che la Fed ha deciso un rialzo di 25 punti base, in linea con le attese . Milano sale dello 0,55%, Francoforte +0,60%, Londra +0,25%, Parigi +0,48%. Sotto i riflettori Tim dopo l'offerta non vincolante di Kkr per la rete: il titolo strappa i apertura e vola del 9%. Gas a 58 euro mwh, il Brent risale a 83 dollari il barile. In evidenza anche l'oro, 1.956 dollari l'oncia.