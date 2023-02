L'Agenzia mondiale antidoping chiede 4 anni di stop per la pattinatrice Valieva

Quattro anni di squalifica, questa è la richiesta dell'Agenzia mondiale antidoping (Wada) per la pattinatrice russa Kamila Valieva. La Wada ha presentato ricorso contro l'agenzia antidoping russa (Rusada) presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, affermando che cercherà di far iniziare la squalifica dal 25 settembre 2021, la data del controllo incriminato, ovvero quando l'atleta era stata trovata positiva, durante i Campionati nazionali di San Pietroburgo, alla trimetazidina, sostanza vietata dal Codice mondiale antidoping.

Valieva, all'epoca dei fatti non ancora sedicenne quindi non sanzionabile dalla legislazione sul doping, aveva preso parte alla gara a squadre dei Giochi olimpici di Pechino 2022 contribuendo alla vittoria del Comitato olimpico russo (Roc). La premiazione di quella gara non è ancora stata effettuata. Se Valieva sarà squalificata la medaglia d'oro verrà assegnata agli Stati Uniti .