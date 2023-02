Il caso Arianna Fontana. Malagò: "Continuerà a gareggiare per l'Italia"

La crisi sembra risolta. Almeno secondo quanto racconta Giovanni Malagò, Presidente del Coni, a margine della presentazione del Volley-Scuola 2023, sulla situazione legata alla campionessa dello short track Arianna Fontana.

''Arianna Fontana mi ha chiamato lo scorso fine settimana e ci siamo sentiti diverse volte. Ci tengo a dirlo: non è assolutamente in discussione che non continui a gareggiare per l'Italia e penso che questa sia una bella notizia. Non dico che sia stata male interpretata, ma non ha avuto la precisione di raccontare il suo stato d'animo dovuto ad alcune considerazioni fatte in alcuni momenti della sua carriera. Ne ho parlato anche con Gios (il presidente della Fisg, Andrea Gios), se ci sono delle questioni aperte vanno circostanziate. Poi chi deve giudicare farà le sue valutazioni. Ma alla fine di queste telefonate la mia fiducia in Arianna è al 100% immutata'', ha concluso Malagò. Anche il presidente della Federghiaccio aveva cercato di sanare la questione.

La situazione dell'olimpionica, considerata da tutti un patrimonio della federazione italiana, si era complicata dopo un messaggio social, postato dalla stessa atleta, nel quale faceva intendere che avrebbe potuto gareggiare sotto un altra bandiera, ipotizzando quella a ‘stelle e strisce’, sottolineando che la sua "fiducia nello staff tecnico e federale è irrecuperabile".

In molti erano intervenuti per cercare di capire i veri motivi di questa discutibile decisione, ma ora, viste le parole di Malagò, le circostanze sembrano essere migliorate se non addirittura risolte.

"Siamo perfettamente allineati con il Coni, siamo contenti della situazione. E' in linea con quello che avevamo sempre detto, abbiamo lavorato insieme a Malagò e al Coni per trovare una soluzione". Questo il commento del presidente della Federghiaccio, Andrea Gios, a La Presse, dopo le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò che ha annunciato che Arianna Fontana, nonostante i contrasti con la Fisg, continuerà a gareggiare per l'Italia. "Se c'è stato un confronto con lei? Non abbiamo parlato, abbiamo parlato con Malagò che ha gestito la questione in coordinamento con noi come federazione - ha proseguito -, per noi è tutto chiarito, siamo disposti ad andare avanti con quel programma fatto inizialmente. Non c'è bisogno di parlarne, era già stato condiviso tutto". Riguardo l'accoglienza che riceverà la campionessa di short track in squadra, Gios si è limitato a dire che "i ragazzi sono concentrati sulle gare, non stanno pensando a questo, pensano solo ad allenarsi al meglio e a pattinare nel modo migliore. Non entrano, giustamente, in polemiche di questo genere".