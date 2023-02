Paura nel maceratese, nella notte scossa di magnitudo 3,8

Paura nella notte nel maceratese per una scossa di terremoto di magnitudo 3.8.

Gran parte della popolazione della provincia si è svegliata e si è riversata in strada. La scossa è stata rilevata all'1.07 con epicentro nei pressi del Passo di Treia. Il sito dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, riporta che il sisma avrebbe avuto una profondità di 9 km. Altre due scosse sono state avvertite poco dopo, nel vicino comune di Pollenza.

Il sindaco di Treia, Franco Capponi ha dichiarato che “al momento non ci sono segnalazioni di danni”. Nessuna criticità anche a Pollenza, spiega il primo cittadino, Mauro Romoli. La scossa è stata avvertita con intensità nel comune di Macerata, dove pure non si segnalano richieste di intervento. Il comune di Corridonia, in attesa delle dovute verifiche relative agli edifici, ha disposto la chiusura delle scuole.