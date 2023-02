Paura tassi, giù le borse

Avvio in calo per Wall Street. Ieri i dati macroeconomici hanno mostrato che l'inflazione permane forte, smorzando le speranze che i tassi potessero scendere nei prossimi mesi.

Il Dow Jones perde -0,43%, il Nasdaq cede lo 0,60% giù anche il petrolio del Wti a 75,86 dollari al barile, In Europa la seduta prosegue negativa, Milano -0,38%, Francoforte -0,50%, Londra e Parigi cedono poco più dello 0,20%. In calo anche il prezzo del gas che tocca il minimo dal dicembre 2021, a 49 euro. Il Brent si porta a 82 dollari, il 3,5% meno di ieri. A Piazza Affari in evidenza il comparto bancario e Telecom + 3,5%.