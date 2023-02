Pentagono, avvistato un altro "oggetto volante" nel Montana, ma era solo una anomalia radar

Falso allarme per un altro oggetto volante non identificato avvistato in Montana a poche ore dall'ultimo ufo abbattuto in Canada. La chiusura temporanea dei cieli del Montana, negli Stati Uniti, è stata dovuta ad una anomalia radar, ma non è stato identificato nessun "oggetto" sui cieli dello stato Usa. Lo ha reso noto il Pentagono dopo che l'autorità federale Usa per l'aviazione aveva comunicato una sospensione temporanea di sorvolo dei cieli del Montana.

Il North American Aerospace Defense Command (NORAD) ha inviato aerei da combattimento sulla zona, ma dopo la ricognizione non sono stati identificati oggetti rischiosi: "il NORAD continuerà a monitorare la situazione", ha fatto sapere il Pentagono. La Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti qualche ora prima aveva deciso la chiusura e poi la riapertura di miglia intorno a Havre, Montana, vicino al confine canadese.