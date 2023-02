Perù nel caos, il Parlamento boccia le elezioni anticipate

Il Parlamento peruviano non è riuscito ad approvare oggi un progetto di legge - proposto dalla presidente Dina Boluarte - che prevedeva l'anticipo delle elezioni generali, in risposta alle tensioni e alle proteste che da quasi due mesi sconvolgono il Paese. Un testo, sostenuto dalla Commissione costituzionale dell'organo legislativo, ha ottenuto 54 voti a favore e 68 contrari, mentre, trattandosi di una riforma costituzionale, avrebbe avuto bisogno di 87 - o almeno 66 per poter sottoporre il quesito a un referendum.

La proposta respinta proponeva che il primo turno si tenesse a dicembre 2023 e il secondo a febbraio 2024. In base a questo, il nuovo governo e il Parlamento avrebbero assunto le loro funzioni a partire dal 1 aprile 2024. Di fronte a questa situazione, il presidente del Parlamento, José Williams, ha fissato una nuova sessione per esaminare e votare un progetto di anticipo del voto presentato dall'opposizione di sinistra di Perù Libre. Il testo propone elezioni immediate e una consultazione popolare per dare vita ad una Assemblea costituente, raccogliendo alcune delle richieste della protesta che infiamma il Paese dal giorno della destituzione e dell'arresto del presidente Pedro Castillo.

I manifestanti, che a più riprese si sono scontrati con la polizia e hanno bloccato anche i luoghi simbolo del Paese come Cusco e Machu Picchu, chiedono elezioni anticipate quanto prima e la liberazione di Castillo, oltre a riforme a favore dei ceti più poveri e dimenticati.