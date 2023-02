Il Perù scende in piazza per la pace, il dialogo e la fine delle violenze

Questo fine settimana diverse città peruviane sono state teatro di manifestazioni pacifiche che hanno respinto le violenze scatenate nel Paese dopo la destituzione dell'ex presidente Pedro Castillo. "Democrazia è amore" e "Uniti per la pace" sono stati alcuni degli slogan che i manifestanti hanno innalzato durante la mobilitazione nella centralissima Plaza San Martin a Lima. Il parlamento peruviano ha bocciato per la terza volta il tentativo di anticipare le elezioni generali al 2023. Il progetto di legge includeva anche un referendum sulla convocazione di un'assemblea costituente, due delle principali richieste delle proteste antigovernative. A boicottare il consenso sono stati i parlamentari dell’ex Presidente Pedro Castillo e il “Blocco Magisteriale”. I recenti sondaggi dell'Istituto di Studi Peruviani (IEP) e del CPI rivelano che oltre il 70% dei cittadini ritiene che le elezioni generali, per uscire dalla grave crisi politica in cui versa il paese, dovrebbero essere anticipate al 2023. Il Perù va avanti a suon di colpi e contro colpi diventando lo scenario politico in un circo con diversi palchi. A due mesi dal fallito autogolpe di Pedro Castillo, il paese andino non riesce a trovare una via d'uscita alla più grande crisi politica e sociale degli ultimi tempi. Quello che sembrava inizialmente un segno di resilienza dovuto ad una fragile democrazia si è trasformato in una rivolta e i sostenitori dell'ex presidente Castillo hanno inscenato attacchi virulenti a stazioni di polizia, aeroporti e fabbriche. Le violente manifestazioni antigovernative, che hanno visto anche “atti vandalici”, hanno prodotto finora la morte di più di 60 manifestanti. Il popolo peruviano è passato dall'umorismo al dramma, dalla rabbia all'incredulità fino a stabilirsi nel peggiore degli stati: la disperazione. La pandemia e la guerra in Ucraina hanno contribuito a un enorme aumento dei prezzi dei beni di prima necessità e di altri prodotti essenziali, compresi i fertilizzanti, scatenando proteste diffuse. Recentemente l’OEA aveva dichiarato che il Perù ha bisogno di una tregua politica a breve termine per porre fine a sei anni di ingovernabilità e polarizzazione come base su cui costruire il dialogo. Nulla garantisce che il paese raggiungerà la stabilità, ma la premessa è la tregua e il dialogo.

Prof. ssa Muñoz, perché il parlamento peruviano non ha approvato di anticipare nuove elezioni presidenziali?

Il partito dell'ex presidente Castillo non consente l'adozione di elezioni anticipate, quindi i 37 voti che restano sono assolutamente necessari per poter andare a votare. Il Fronte di Sinistra approverebbe le elezioni anticipate con proposte referendarie per avere un'Assemblea Costituente ed è qui che le cose si bloccano. I politici di oggi non hanno esperienza, non sanno cosa sia la trattativa politica, in un altro contesto, con politici esperti avremmo avuto situazioni di riavvicinamento molto più agili e veloci. Quindi il blocco di opposizione a Castillo (blocco di destra) rimane una posizione molto dura come la maggioranza di Castillo (blocco Magisteriale) che rende impossibile raggiungere accordi rapidi. C'è anche un importante settore di deputati non maggioritario che ritiene di voler portare a termine il proprio mandato fino alla fine della legislatura. Un'altra possibilità costituzionale è quando il presidente della repubblica si dimette, qui il presidente del Congresso assume la presidenza della Repubblica e ha l’obbligo di indire le elezioni.

In questi due mesi abbiamo assistito ad atti di vandalismo, insicurezza cittadina, proteste antigovernative contro l'attuale governo. In Perù si è mai una così grande escalation di violenza?

Ci sono 196 vertenze. Per 135 di esse sono state avviate delle trattative. Lei sa quali sono le ragioni delle proteste da parte delle nostre comunità locali? Tematiche ambientali, problematiche locali, questioni di governo nazionale in relazione fondamentalmente alle demarcazioni territoriali, questioni relative al lavoro e alla coltivazione illegale di cocaina. Non abbiamo precedenti di escalation di violenza politica come quella a cui abbiamo assistito a dicembre. Le proteste di oggi riguardano le dimissioni della Presidente attuale, la chiusura del Congresso e la nuova Costituzione. Quindi, ci troviamo di fronte a proteste di natura prettamente politica. Questo deve essere molto chiaro. Inoltre, hanno la caratteristica di non essere guidate da nessun leader. Hanno incendiato locali e compiuto attacchi. Hanno bruciato vivo un poliziotto: questa situazione di violenza non ha precedenti nel nostro Paese.

Però, le violente proteste hanno causato più di 60 morti e denunce per l'uso eccessivo delle forze dell'ordine. Cosa ne pensa?

È veramente deplorevole! Io non giustifico la violenza né da parte dei cittadini che incendiano negozi, aggrediscono persone e distruggono la città, né giustifico la violenza delle forze dell'ordine. L'uso delle armi contro la popolazione civile in linea di principio è vietato, ma le armi letali possono essere usate quando ci troviamo in una situazione in cui la vita delle persone è in pericolo. Quindi queste morti purtroppo si sono verificate in situazioni di attacco a un aeroporto, in situazioni di scontro molto forte. Spero che presto la magistratura concluda le indagini per poter stabilire in quale caso ci troviamo, se ci troviamo effettivamente in una situazione di uso inappropriato ed eccessivo della forza.

Il Perù è vittima di un movimento continentale, Castro Chavismo. Il governo dell'ex presidente Pedro Castillo è vicino al gruppo Sendero Luminoso?

Durante la campagna elettorale si è sempre detto che si trattava di una persona strettamente legata ad altri cittadini che avevano scontato condanne per terrorismo e che facevano parte di alcune delle organizzazioni legali che oggi sostengono questo tipo di movimento. Quello che abbiamo visto durante il governo del signor Castillo è stato che ha convocato le Rondas Campesinas e, all'epoca, ha chiamato persone indagate o condannate per terrorismo a far parte a vari livelli del suo governo. Questo è quanto abbiamo potuto vedere dall'esterno. Poi abbiamo avuto la reazione di molte persone che sono legate a movimenti terroristici e che hanno già scontato la pena. Non si può dire che queste persone hanno commesso questo o quel reato o che sia stata provata la loro affiliazione.