Piantedosi: "Il senso delle mie parole era fermatevi, verremo noi a prendervi"

"Ho detto fermatevi verremo noi a prendervi" con la forza dei "corridoi umanitari" e delle "evacuazioni". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, replicando in Senato alla Commissione Affari costituzionali sul naufragio nel Crotonese che ha fatto almeno 64 morti e con riferimento alle sue frasi che hanno suscitato polemica politica. "È questo il senso dei corridoi umanitari che stiamo facendo con gli accordi con Sant'Egidio", ha detto Piantedosi ai senatori.

Poi il ministro è tornato sulle parole pronunciate dopo la tragedia di Cutro: ''Credo di dover essere giudicato per quello che farò e noi dobbiamo fare in modo che le terre siano sempre più sicure del mare''. ''Io ho detto, però evidentemente non è stata un'affermazione che è piaciuta molto quel giorno, fermatevi, verremo noi a prendervi", ha ricordato ancora il ministro che poi ha chiosato: "Un ministro dell'Interno non può esprimere il candore dei propri sentimenti, ho pudore di fronte alla tragedia. Se lo facessi - ha aggiunto Piantedosi - credo che avrei molto di più il vostro gradimento ma non farei a fondo il mio dovere".

"L'approccio emotivo di fronte a questo grande tema umano e umanitario", ha proseguito il ministro con riferimento alle migrazioni, si ferma "fino allo sbarco" per mostrare "assoluta indifferenza rispetto alla fine di queste persone, diseredate ai margini della società, alla stazione Termini". "Il dramma esistenziale - ha concluso - non si può fermare alla spinta migratoria, ma a che tipo di futuro riusciamo a dare qui. Non vogliamo chiudere nessun 'rubinetto' ma ci dobbiamo porre il problema della sostenibilità, un'esigenza che appare arida e legata alla freddezza delle condizioni giuridiche, ma è necessaria".

La dichiarazione di Piantedosi durante l'audizione in Commissione Affari costituzionali ha poi preso la direzione Unione europea: “Basta traversate pericolose, serve un’azione decisa dell’Europa. Il decreto non blocca gli aiuti delle Ong, ma li regola”. “È una tragedia che ci addolora profondamente e interpella le nostre coscienze ad agire per fermare traversate così pericolose e trovare risposte concrete alla questione migratoria. È evidente che questo si può fare solo con un’azione decisa dell’Ue e una forte sinergia con i Paesi di transito. Dobbiamo evitare che chi scappa dalle guerre si affidi a trafficanti di esseri umani senza scrupoli. Servono politiche responsabili e solidali dell’Ue”.

L'intervento del ministro ha poi cercato di delineare anche le forme degli interventi da adottare: "È mia intenzione definire, d’intesa con i miei colleghi interessati, degli interventi di natura normativa che affrontino i temi di particolare criticità, come i rimpatri, il sistema di accoglienza, la protezione internazionale e i procedimenti per l’ingresso regolare degli stranieri". Bisogna proseguire sul rafforzamento dei canali legali di ingresso dei migranti".

Nei giorni scorsi, subito dopo la tragedia Piantedosi era stato al centro dalle polemiche per le sue affermazioni sulle traversate dei profughi, molti dei quali provengono da Paesi in guerra, stremati da carestie, paura e dispotismo. “Non si dovrebbe mai mettere in pericolo la vita dei figli, bisogna chiedersi cosa fare per il proprio paese prima di abbandonarlo”, aveva detto.