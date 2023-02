Piazza Affari in calo, giù i bancari dopo i conti di Intesa. Lo spread scende a 178 punti base

Sono finiti i fuochi di artificio di ieri, quando i listini avevano reagito in maniera molto positiva al nuovo rialzo dei tassi della Bce. La presidente Christine Lagarde ha detto che la banca centrale "mantiene la rotta con convinzione" e ha annunciato un nuovo aumento a marzo. Ha però anche aggiunto che i rischi per le prospettive di inflazione e crescita sono divenuti più equilibrati.

La borsa di Milano ieri è salita dell'1 e mezzo per cento, oggi scende di un punto percentuale, trainata al ribasso dai titoli bancari, -2,15% per l'indice Ftse All-Share Banks. Scende in particolare Intesa Sanpaolo, -3,87% dopo la pubblicazione dei conti trimestrali. L'utile netto del quarto trimestre è risultato pari a 1,07 miliardi di euro, sopra le attese del consensus Bloomberg di 897,8 milioni. A seguito della pubblicazione dei conti il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha dichiarato che il 2022 è stato «il miglior bilancio della storia di Intesa Sanpaolo». Anche contando il derisking relativo alla Russia, ha inoltre detto, il risultato netto è stato di 4,4 miliardi, «il miglior utile in quindici anni e ben al di sopra delle indicazioni fornite a seguito dell'invasione dell'Ucraina». L'ultimo trimestre del 2022, ha aggiunto, «è stato il miglior trimestre di sempre per ricavi, con una forte accelerazione della componente da margine di interesse».

Il bilancio provvisorio di Piazza Affari è del +1,5%, da inizio anno +13,20%. L'indice Ftse Mib è a 26.800mila punti, a 500 punti dai massimi dal 2008.

La prospettiva di un rallentamento dei rialzi dei tassi da parte della Bce ha fatto scendere ieri il rendimento dei Btp decennali di 24 punti base. Oggi, con un nuovo benchmark utilizzato dalla piattaforma Mts di Borsa Italiana, si mantiene sotto il 4%: è pari al 3,92%, -5 punti base, lo spread con il Bund tedesco è pari a 178 punti base, -5 rispetto a ieri.

Sotto osservazione Tim: ieri è salita di quasi il 10%, oggi +0,45%, dopo l'offerta del fondo americano KKR per la rete di Telecom Italia , valutata 20 miliardi di euro. Il cda di Tim si riunirà il 24 febbraio.



Ieri giornata d'oro i conti per Meta, casa madre di Facebook: +23% il titolo. I conti non sono invece stati all'altezza delle aspettative per Alphabet-Google e per Apple, che scendono nelle contrattazioni after-hour.