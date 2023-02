Piazza Affari in calo ma settimana positiva

Si chiude con il segno meno una settimana comunque positiva per la borsa di Milano. Oggi -0,83%, +1,21% rispetto alla chiusura di venerdì scorso. I cali oggi interessano anche Londra, Francoforte e Parigi che chiudono in calo anche la settimana.

Anche a Wall Street il bilancio settimanale è negativo. Vale anche per il Nasdaq dei titoli tecnologici (-0,84%, -2,58% nella settimana), che veniva da 5 settimane in rialzo.

A dettare la frenata è stata una serie di dichiarazioni di membri del consiglio della Banca centrale statunitense, che a più riprese negli ultimi giorni hanno sottolineato come la lotta all'inflazione sarà lunga. Dichiarazioni simili sono arrivate, nell'Eurozona, oggi dal membro del consiglio direttivo della Bce, Isabel Schnabel. «Dobbiamo usare tutti i nostri strumenti - ha detto - per ripristinare la stabilità dei prezzi e supportare una crescita sostenibile».

Hanno pesato anche alcune trimestrali negative. Tra queste Lyft, società di ride-sharing americana, -36%. E Adidas, -11% sempre dopo i conti.

A Piazza Affari invece in evidenza Iveco, +15% dopo la diffusione dei conti trimestrali sopra le attese. Ed Eurogroup Laminations (+0,56%), primo debutto in borsa dell'anno. A differenza degli ultimi del 2022 non ha riguardato il listino delle piccole e medie imprese ma il mercato principale.

Sul fronte energia sale il petrolio dopo che la Russia ha dichiarato di voler tagliare la produzione di 500.000 barili al giorno, a partire da marzo. Il Brent è tornato sopra gli 86 dollari al barile.

Il gas scambiato ad Amsterdam ha visto il future di marzo risalire del 2%, a quota 53,8 euro al megawattora.