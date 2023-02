Piazza Affari sale ma la settimana è in calo. Attesa per i prezzi in Usa e il cda Tim

Borse in lieve salita, Milano apre a +0,30%, dopo il +0,65% di ieri, in una settimana che è però ampiamente negativa, -1,50% il bilancio provvisorio, dopo quattro settimane consecutive di rialzi e un parziale da inizio anno del +15%.

A inizio settimana ci sono stati dati sopra le attese dagli indici dei direttori acquisti (Pmi) di servizi e manifattura sia in Europa che negli Stati Uniti. Mercoledì sera dai verbali dell'ultima riunione della Fed americana è emerso che i consiglieri favorevoli ad accelerare sui rialzi dei tassi sono pochi, e questo ieri ha in parte rassicurato i mercati. Il Dow Jones ha chiuso a +0,33%, il Nasdaq a 0,72%), mentre i futures anticipano un avvio in calo. Oggi sono attesi i dati di gennaio sui prezzi per la spesa dei consumi personali (Pce), una sorta di carrello della spesa degli Stati Uniti, importanti nell'ottica dei rialzi dei tassi.

Banche centrali protagoniste anche in Asia. Questa notte primo intervento al parlamento del prossimo governatore della banca centrale del Giappone, Kazuo Ueda. Ha ribadito che l'attuale schema di politica monetaria, che prevede che il rendimento dei titoli di Stato non salga oltre una certa soglia, è appropriato. Ueda ha parlato poco dopo la pubblicazione dei dati sull'inflazione, che a gennaio è risultata al 4,3%, dal +4% di dicembre, il massimo dal 1981. Tra gli indici, Tokyo, chiusa ieri, oggi ha segnato +1,29%; negativi invece gli indici di Hong Kong (-1,67%) e Shangai (-0,62%).

Tra i titoli, sotto osservazione Eni, che ieri ha presentato conti in forte crescita e il nuovo piano industriale. Il titolo però ieri è sceso del 5,36%. Oggi poco dopo l'avvio +0,28%.

Riflettori anche su Tim (+0,86%), il cui cda oggi discuterà dell'offerta del fondo americano Kkr per il controllo della rete.

Tra gli altri titoli, maggiore rialzo per Saipem: oggi +1,51%, ieri +3,92%, da inizio anno +31,35%. Maggiori ribassi per Nexi (-0,69%) e Pirelli (-0,55%). Finora il bilancio provvisorio della settimana vede in testa, tra i titoli del Ftse Mib, Stellantis, +6,1%.