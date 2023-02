Piazza Affari vicina ai massimi dal 2008. Il gas scende a 54 euro, risale il petrolio

Mercati cauti oggi. Piazza Affari come ha chiuso sopra la parità, +0,32%, l'indice Ftse Mib è in una fase positiva, +14,35% da inizio anno, è a 27.108 punti, a circa 200 punti dal livello massimo dal 2008. Oggi ha chiuso in rialzo anche Londra (+0,35%), negative invece oggi come ieri Francoforte (-0,14%) e Parigi (-0,07%).

C'è attesa per l'intervento del presidente della Fed, Jerome Powell, nel tardo pomeriggio, all'Economic Club di Washington. È la prima uscita dopo gli ottimi dati sull'occupazione di venerdì, quando è emerso che i posti di lavoro creati a gennaio sono stati 517mila, il doppio delle stime. Dati talmente buoni che gli investitori si sono preoccupati, perché non è più scontato che il prossimo aumento dei tassi si fermi a 25 punti base. Oggi quindi si cercheranno degli indizi nelle parole di Powell.

A Piazza Affari continuano a salire le banche: +0,6% per l'indice di settore, che da inizio anno ha visto un incremento del 25%. Oggi sono saliti soprattutto i titoli energetici, +1,41%. Tra i singoli titoli dopo Saipem (+5,19%) continua la salita di Tim (+2,26% oggi, +14,1% da giovedì scorso), perché il mercato crede a un'asta per la rete Tim tra il fondo Kkr e il tandem formato da Cassa depositi e prestiti e il fondo Macquarie, cioè dagli azionisti principali di Open Fiber.

Sul fronte opposto, maggiori ribassi per Amplifon (-2,46%) e Pirelli (-2,21%). Sul fronte energia, il gas resta sui livelli minimi dal novembre 2021, il future è scambiato a 54,6 euro al megawattora, -6% rispetto a ieri. Si riprende invece leggermente il petrolio: il Brent è scambiato a 83,3 euro al megawattora (future di aprile), +2,85% rispetto a ieri.