Preoccupano le condizioni di Cospito: trasferito all'ospedale San Paolo di Milano

Alfredo Cospito è stato trasferito all'ospedale San Paolo di Milano in via precauzionale su indicazione dei medici del centro clinico di Opera dove si trovava dallo scorso 30 gennaio, "perché è arrivato il momento che stia in un luogo dove ci sono più strumenti per curarlo". E' quanto fanno sapere fonti giudiziarie.

Da quanto si apprende dalle medesime fonti, le sue condizioni sono ritenute ancora stabili anche se si è preferito optare per il ricovero ospedaliero in quanto la sospensione anche degli integratori lo espone a grossi rischi di crisi cardiaca o edema celebrale. Il trasferimento disposto dal Dap dovrà essere formalmente ratificato dai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Dalle 18.39 di oggi dunque Cospito si trova in una delle camere riservate ai detenuti in regime di 41bis. "La salute di ogni detenuto costituisce priorità assoluta", assicura il dicastero della Giustizia in una nota.

La situazione è "molto complessa e delicata" dal momento che bisogna decidere fino a che punto queste cure possano spingersi e, in particolare, se possa essere sottoposto ad alimentazione forzata. L'ultima parola, viene spiegato sempre in ambienti giudiziari, spetta ai medici del San Paolo che dovranno considerare se possono e vogliono superare la volontà del recluso di non essere nutrito.

Che lo stato di salute di Cospito, senza cibo da ormai 114 giorni, si fosse ulteriormente aggravato era stato confermato già in mattinata dallo stesso medico dell'uomo che gli aveva fatto visita nel carcere milanese di Opera. "Pesa 71 chili - le parole di Andrea Crosignani - ma è determinato ad andare avanti con la protesta. Ho preso visione della cartella clinica, la situazione da un punto di vista fisico è di importante debilitazione ma è presente a se stesso, lucido e determinato". Secondo il medico la "situazione è complessivamente seria, anche se i parametri vitali tengono". "Quando si arriva a questa situazione - ha puntualizzato - ci vuole veramente, veramente poco, perché si precipiti e in questi casi può succedere senza che ci siano dei segni particolari di allarme".

Il difensore: esprimo “veemente protesta”, notizia arrivata solo da media

Il difensore di Alfredo Cospito, Flavio Rossi Albertini, esprime "veemente protesta" per avere saputo del trasferimento in ospedale del "proprio assistito dai giornalisti e non, come sarebbe normale in un paese civile, dalla direzione dell'istituto".