Presidenziali a Cipro, un comunista al ballottaggio

Non è una rivoluzione, ma certo il voto presidenziale di ieri ha assestato uno scossone alla sonnolenta politica cipriota, spingendo al ballottaggio un comunista, sia pure sui generis, e rimandando invece a casa il leader di quello che sulla carta è il principale partito dell'isola.

Un'avvertenza doverosa: parliamo della Repubblica di Cipro, Paese membro dell'Unione europea, che pur rivendicando la sovranità su tutta l'isola ne governa di fatto la sola parte meridionale. Il nord fu occupato nel 1974 dall'esercito turco e qui si è formata la Repubblica Turca di Cipro del Nord, riconosciuta dalla sola Turchia.

Ma andiamo con ordine. Nel primo turno delle presidenziali, nessuno dei 14 candidati ha ottenuto la maggioranza assoluta necessaria per essere eletto al primo turno, dunque vanno al ballottaggio i primi due in ordine di preferenze.

Al primo posto con il 32% dei voti si piazza Nikos Christodoulides, ex ministro degli Esteri, che correva come indipendente sostenuto da un variegato fronte di partiti centristi.

Al secondo turno se la vedrà con Andreas Mavroyiannis, diplomatico di lungo corso, sostenuto dal partito comunista Akel (Partito Progressista dei Lavoratori, (Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού, Anorthotikó Kómma Ergazómenou Laoú), che arriva al 29,6%.

Per la sorpresa di tutti i sondaggisti e gli analisti, arriva terzo e dunque resta fuori dalla corsa uno dei favoriti, anzi il candidato del governo in carica: Averof Neophytou, leader del partito di centro-destra DISY, Raggruppamento Democratico (Δημοκρατικός Συναγερμός, Dimokratikós Sinayermós), che supera di poco il 26%. E' una sconfitta senza precedenti per il numero uno di un partito di governo, lo stesso del presidente uscente Anastasiades, favorito della vigilia. In quarta posizione, anche lui fuori corsa, il candidato del partito di estrema destra Elam ha ottenuto il 6%.