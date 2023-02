Qatargate, i legali di Cozzolino: "Panzeri inventa, no estradizione"

Dichiarazioni "tardive, fantasiose, prive di riscontro e diffuse in violazione del segreto istruttorio". Gli avvocati dell'europarlamentare Andrea Cozzolino, giudicano così gli stralci di verbali di Antonio Panzeri, principale protagonista dell'inchiesta Qatargate che sta collaborando con la magistratura belga.

I due legali oggi sono in tribunale a Napoli dove, davanti alla Corte di Appello, si discute la richiesta di estradizione di Cozzolino avanzata dal giudice belga. Le dichiarazioni di Panzeri chiamano in causa, tra gli altri, Andrea Cozzolino, "con un racconto - affermano i legali - immaginifico e gassoso, tipico di chi non sa niente e inventa l'incredibile per guadagnarsi i benefici promessi e ottenuti".

Per gli avvocati, che si oppongono all'estradizione, "non può lasciare indifferenti" che Panzeri "avrebbe reso tali dichiarazioni il 14 febbraio ovvero dopo l'arresto di Cozzolino, avvenuto il 10 febbraio, senza che ancora vi fossero elementi nei suoi confronti". Dichiarazioni diffuse "in violazione del segreto istruttorio, subito dopo che l'imparzialità dell'iniziativa giudiziaria belga è stata messa in discussione da una istanza di ricusazione diretta al Giudice Claise e che il noto giornale londinese 'The Times', ne ha messo in discussione l'attendibilità rivelando che Panzeri e Giorgi avrebbero condiviso la stessa cella in carcere mentre venivano interrogati". Pertanto i legali ritengono "che il sistema giudiziario belga non possa garantire a Cozzolino un giusto processo".