Qatargate, il Parlamento Ue revoca l'immunità a Cozzolino e a Tarabella

Via libera della Plenaria dell'Eurocamera alla revoca dell'immunità per gli eurodeputati Marc Tarabella e Andrea Cozzolino che, secondo gli inquirenti belgi, potrebbero essere coinvolti nel Qatargate. Presente, in Aula, l'eurodeputato belga Tarabella. Il voto per entrambe le revoche è avvenuto per alzata di mano. Tarabella, come aveva preannunciato nelle settimane scorse, ha votato a favore della perdite delle guarentigie che impediscono alla giustizia di un Paese membro di mettere in stato di fermo un membro dell'Eurocamera. La procedura sarà completata quando la decisione verrà formalmente comunicata ai deputati interessati e alle autorità richiedenti. La comunicazione, fanno sapere fonti parlamentare, è immediata. L'iter per la revoca dell'immunità è partito il 16 gennaio scorso con l'annuncio della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, di aver ricevuto la richiesta delle autorità competenti in Belgio nell'ambito di un'inchiesta della Procura federale belga.

Tarabella: “Sono innocente” "Ho chiesto la revoca dell'immunità fin dai primi giorni di questo caso per poter rispondere alle domande degli inquirenti e aiutare il sistema giudiziario a fare luce su questo caso. Per rispetto alle autorità giudiziarie e al lavoro dell'inchiesta, mi sono astenuto dal commentare le accuse della stampa". Lo ha detto l'eurodeputato Marc Tarabella ai cronisti dopo il via libera dell'Eurocamera alla revoca dell'immunità per lui e AndreaCozzolino. "La tentazione di rispondere è stata forte, soprattutto perché sono innocente, ma non mi sono ancora espresso e non lo farò nemmeno oggi per riservare la prima parte delle mie spiegazioni al giudice. In ogni caso, sappiate che non ho nulla da rimproverarmi", ha aggiunto Tarabella.

Cozzolino rivendica la sua "estraneità ai fatti” L'europarlamentare Andrea Cozzolino rivendica la sua "estraneità" ai fatti e si difenderà "in tutte le sedi, come ha già fatto innanzi alla Commissione, perché possa essere accertata la verità". Lo comunicano, per conto dello stesso Cozzolino, i suoi avvocati Federico Conte, DezioFerraro, Dimitri De Becó. "Apprendiamo dalla stampa che la richiesta di revoca dell'immunità nei confronti dell'on.Cozzolino è stata evasa dalla Commissione Jury, prima, e dal Pe dopo, in tempi record e con un iter meramente burocratico, senza nessuna discussione sui temi e sugli interrogativi posti in commissione da Cozzolino sulla matrice e la natura dell'inchiesta": Lo dichiarano i legali di Andrea Cozzolino. "Il Pe ha rinunciato ad affrontare, finanche nel dibattito, una questione cruciale per la sua stessa autonomia e indipendenza, pur trovandosi al cospetto di una iniziativa giudiziaria che nasce dall'opaca attività di intelligence", attaccano.