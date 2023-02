Qatargate, udienze di convalida per Cozzolino e Tarabella

Si allargano i confini dello scandalo corruzione che ha colpito il Parlamento europeo. Ieri, rispettivamente a Napoli e Liegi, sono stati arrestati gli eurodeputati Andrea Cozzolino e Marc Tarabella, eletti rispettivamente nelle liste del Partito democratico e del Partito socialista belga e sospesi nelle scorse settimane dal gruppo dei Socialisti e Democratici. Gli uffici di entrambi all'eurocamera sono stati posti sotto sequestro. Il 2 febbraio scorso, inoltre, l'assemblea aveva revocato la loro immunità parlamentare.

Cozzolino, raggiunto da un mandato europeo, è stato fermato dalla Guardia di Finanza all'uscita da una clinica dove aveva era andato per alcuni esami. In tarda serata è stato poi condotto al carcere partenopeo di Poggioreale. Gli sono contestati i reati di partecipazione a organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio. Per lungo tempo presidente della delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb e le commissioni parlamentari miste Ue-Marocco dell'eurocamera, è accusato di avere ricevuto fondi e regali da Abderrahim Atmoun, ambasciatore del Marocco in Polonia, in cambio di una politica di favore da mettere in campo al Parlamento europeo. Ora la sua posizione dovrà essere vagliata dalla giustizia italiana, a partire dall'udienza di convalida prevista oggi in Corte d'Appello. Nei prossimi giorni invece i giudici dovranno decidere sull'estradizione verso in Belgio, che porterebbe Cozzolino davanti al combattivo giudice istruttore belga Michael Claise. Il 18 gennaio scorso Cozzolino aveva aderito all'invito a farsi sentire rivoltogli dalla Commissione giurisdizionale del Parlamento Europeo, "per ribadire - spiegano i legali - la sua totale estraneità ai fatti". Intanto la commercialista di famiglia, Monica Rossana Bellini, arrestata nel milanese il 17 gennaio su mandato d'arresto europeo dei magistrati belgi, è tornata libera con solo il divieto di espatrio.

Tarabella invece è stato trovato nella sua abitazione, ed è stato perquisito anche il suo ufficio nel piccolo comune di Anthisnes, dove è sindaco, così come una cassetta di sicurezza in una banca in una banca di Liegi. Ha affermato di “attendere questo momento due mesi”, per essere "finalmente ascoltato". Secondo la stampa belga sarebbe stato l'ex europarlamentare Antonio Panzieri, arrestato a dicembre, a fare il nome di Tarabella agli inquirenti, dichiarando di avergli offerto circa 140 mila euro per adottare una posizione più favorevole verso il Qatar in vista dei Mondiali di calcio 2022. Tarabella, sempre stando alla stampa locale, ha però smentito queste affermazioni. I magistrati di Bruxelles hanno 48 ore per decidere sulle misure cautelari.