Qatargate, la procura belga: "Tarabella fermato in vista di un'udienza"

Questa mattina in Belgio sono avvenute diverse perquisizioni ordinate da un giudice istruttore della procura federale. La prima ha riguardato una cassaforte di una banca a Liegi, appartenente al parlamentare europeo Marc Tarabella, e alcuni alcuni uffici del municipio di Anthisnes di cui è sindaco (siamo in provincia di Liegi, in Vallonia). "Tarebella è stato fermato in vista di un'udienza. Il giudice istruttore deciderà se dovrà comparire davanti a lui nelle prossime ore", scrivono i giudici inquirenti.

Tarabella, spiega il quotidiano belga Le Soir, che nella vicenda Qatargate è stato tra i più attivi e informati, è stato prelevato stamani a casa sua e condotto a Bruxelles per essere interrogato.

Secondo le dichiarazioni messe a verbale da Pier Antonio Panzeri, Tarabella (belga, di origine italiana), avrebbe ricevuto tra 120 e 140mila euro perché addolcisse le proprie posizioni riguardo al Qatar, accusa che Tarabella ha negato.